Названы регионы-лидеры по количеству больных коронавирусом: где ситуация самая плохая

В Украине сейчас наибольшее количество активных больных коронавирусом (COVID-19) наблюдается в городе Киеве и на Одесщине.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве – 1518.

В то же время в Одесской области выявлено 1002 случая коронавируса, в Запорожской области – 817, Киевской области – 809 и Днепропетровской области – 798 случаев.

Добавим, что с начала пандемии больше всего случаев COVID-19 в Украине зафиксировали в Киеве – 79 809, Харьковской – 59 285, Одесской – 51 148 и Львовской областях – 49 831.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро воскресенья, 6 декабря, количество случаев коронавируса достигло 813 306. За минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще у 11 590 человек.