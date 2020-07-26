Названы регионы-лидеры по количеству больных коронавирусом: более 130 случаев за сутки

Львовская область продолжает быть лидером по количеству ежедневно выявленных случаев коронавируса. За прошедшие сутки COVID-19 там диагностировали еще в 130 человек.

Кроме этого, в тройку эпицентров коронавирусной болезни попали Киев и Ивано-Франковщина. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в столице за последние сутки обнаружили еще 95 случаев заражения COVID-19, а в Ивано-Франковской области – 88.

Среди этой тройки регионов-лидеров, только в Киеве за прошедшие сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса, но в то же время не было и тех, кто выздоровел.

На Львовщине от COVID-19 умерли еще шесть человек, тогда как 26 удалось побороть болезнь. В Ивано-Франковской области не было ни одной смерти, а 18 пациентов выздоровели.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 25 июля девять областей Украины не были готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за коронавируса. В то же время сутки назад речь шла лишь о шести регионах.