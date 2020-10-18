Названы регионы-лидеры по количеству больных COVID-19

В Украине сейчас наибольшее количество активных больных коронавирусом (COVID-19) наблюдается на Харьковщине и в городе Киеве.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Харьковской области – 589, в том числе в городе Харьков – 422 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом в городе Киев выявлено 453 случая коронавируса, в Хмельницкой области – 338, Сумской области – 326 и Львовской области – 305 случаев.

Добавим, что с начала пандемии больше всего случаев COVID-19 в Украине зафиксировали в Киеве – 30 463, Харьковской – 28 518 и Львовской областях – 24 844.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 октября в Украине официально подтверждены 298 872 случая коронавирусной инфекции. Из них 5231 был обнаружен за прошедшие сутки.