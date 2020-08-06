Названы регионы-лидеры по количеству больных COVID-19: почти 200 случаев в сутки

В Украине четыре области и Киев выбились в лидеры по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19.

В Украине несколько дней подряд не меняются области-лидеры по стремительному распространению коронавируса. В частности, пять регионов значительно опережают других по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19.

Это Львовщина, Киев, Харьковщина, Ивано-Франкивщина и Одесщина. Об этом во время брифинга 6 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы продолжаем устанавливать антирекорды по количеству больных в конкретных регионах. Вы видите, какая сейчас ситуация наблюдается в Харьковской области, которая за несколько дней вырвалась в лидеры, в Одесской... Уважаемые украинцы, COVID-19 никуда не делся", – отметил он.

Карта распространение коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Так, за последние сутки во Львовской области коронавирус диагностировали еще в 197 человек, в Киеве прибавилось 180 больных, в Харьковской области – 142, Ивано-Франковской – 127, Одесской – 110. Тогда как в других регионах ежедневно фиксируют менее 100 заражений COVID-19.

За все время пандемии в этих регионах зафиксировано случаев коронавирусной инфекции:

Львовская область – 10 420 случаев;

г. Киев – 8992;

Ивано-Франковская область – 5295;

Харьковская область – 4381;

Одесская область – 3748.

Регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

В связи с этим министр в очередной раз призвал украинцев не пренебрегать рекомендациями Министерства здравоохранения.

"Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком. Это очень простые правила, но они 100% снижают риск инфицирования коронавирусной болезнью", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждено 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1318 выявлены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточного прироста.