Названы регионы и города Украины, по которым COVID-19 ударил больше всего

В Украине, которая побила очередной рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+2836), сейчас наибольшее количество активных больных наблюдается на Харьковщине и в городе Киеве.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Харьковской области – 380, Киеве – 315, Тернопольской области – 226, Одесской – 222, Львовской – 195, Черновицкой – 172, Ивано-Франковской – 166 случаев.

При этом он отметил, что в Харьковской области из 380 случаев 317 – это сам город Харьков (почти 83%), в Одесской области из 222 случаев 135 – это Одесса, в Черновицкой области из 172 случаев 102 – это Черновцы, во Львовской области из 195 случаев 109 – это Львов.

Добавим, что с начала пандемии больше всего случаев COVID-19 в Украине зафиксировали во Львовской области – 15 507, Киеве – 14 792, Черновицкой – 10 958, Харьковской – 10 692 и Ивано-Франковской областях – 10 011.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 сентября в Украине официально подтверждено 133 787 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2836 – обнаружены за минувшие сутки.