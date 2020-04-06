В зоне риска из-за пандемии коронавируса в первую очередь оказались работники сфер туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита.

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На волоске от увольнения также младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

По расчетам аналитиков, наиболее опасная ситуация складывается для турагентов и экскурсоводов, так как их компании уже свернули работу из-за закрытия границ по всему миру.

Названы профессии, по которым сильнее всего "ударит" коронавирус minfin.com.ua

Остановка сообщения уже привела к тому, что ряд организаций оказались на грани банкротства, отмечают специалисты. Такая ситуация может привести к выходу на рынок множества опытных профессионалов, что приведет к росту уровня конкуренции.

Фитнес-тренеры также пострадают из-за сокращения числа клиентов и роста конкуренции. А из-за развития сферы онлайн-услуг в условиях самоизоляции под удар могут попасть менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики и репетиторы.

Также, по мнению экспертов, в зоне риска окажутся работники полиграфии, поскольку предприятия малого и среднего бизнеса постепенно начнут переходить на электронные аналоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бизнесмен, владелец сети ресторанов в Киеве Игорь Тынный спрогнозировал волну увольнений в Украине из-за карантина.

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