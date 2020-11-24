Названы профессии, которые невозможно запретить во время карантина

Тогда как в Украине с небывалой силой продолжает бушевать коронавирус, власть задумалась о возвращении жесткого карантина, а работодатели переводят работников на дистанционную форму работы, существует ряд профессий, запретить которые невозможно, как и перевести их на удаленный функционал. Среди них спасатели, медики, металурги и представители других профессий, которым из-за пандемии приходится работать еще более напряженно.

В частности, как сообщил "24 каналу" начальник ДПРЧ №25 ГУ ГСЧС Украины в Киеве Любомир Бусько, его бригада постоянно находится на рабочем месте в боевой готовности.

"Мое подразделение около 5 – 7 раз ежесуточно выезжает на чрезвычайные ситуации на тушение пожаров, поэтому удаленная работа у нас не может присутствовать. Наш личный состав в боевой готовности, находится на рабочем месте. Преданные своему делу и помогают людям", – рассказал Бусько.

На передовой в борьбе за жизнь людей и медики. Они круглосуточно спасают пораженных.

"Нагрузка у нас значительно увеличилось, но мы уже привыкли к этой работе. Трудно морально. Пациенты, которые сейчас поступают в больницы в гораздо более тяжелом состоянии чем поступали в начале пандемии. Сейчас так, потому что или вирус мутирует, или вирусонагрузка больше у населения и очень трудно смотреть как протекает болезнь", – поделилась директор Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы Лариса Кузьмичук.

Промышленные предприятия и хозяйства тоже не могут работать на расстоянии. Поэтому несмотря на коронавирус шахтеры продолжают добывать уголь, крестьяне – работать на фермах, а металлурги – варить сталь.

Так, об условиях работы в карантин рассказал в одном из цехов меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" оператор машины непрерывного литья ММК им Ильича Руслан Мацегора.

"Мы – металлурги привыкли работать в кризисных условиях. Мы работали в 2014 году и так же работаем сейчас в условиях пандемии. Потому что каждый из нас понимает – работа в таких условиях это не только благополучие наших семей, но и города и Украины в целом. У нас на предприятии в смену выдают маски и на входе проверяют температуру, спрашивают о нашем самочувствии", – отметил он.

Именно благодаря ежедневной работе медиков, спасателей, металлургов и представителей других профессий держится здоровья людей, экономика страны и наша безопасность.