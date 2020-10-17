Названы продукты, противопоказанные при головной боли

При головной боли противопоказаны некоторые сорта сыров, цитрусовых, а также другие продукты и напитки.

По словам диетологов Сандры Бакера и Альваро Санчеса, при возникновении частой головной боли следует обратиться к врачу, пишет La Vanguardia.

Однако изменения нужно вносить также в рацион питания и в привычки. По советам экспертов, при головной боли нужно отказаться от голубых сыров. В них содержится много гистамина – производного аминокислоты гистидин. По этой же причине надо отказаться от цитрусовых и от авокадо.

Большим содержанием гистамина также отличается красное вино. От него людям с головной болью стоит отказаться – наряду с другими алкогольными напитками. Содержится гистамин и в колбасе, а также других мясных продуктов глубокой переработки.

Причиной мигреней также может стать кофе – как его переизбыток, так и резкое сокращение его употребления.

При этом людям, страдающим головной болью, диетологи посоветовали есть каждые три часа.

"Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", – пояснила Бакера.

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