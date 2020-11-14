Названы продукты, которые были только в СССР

Советский Союз не мог похвастаться продуктовым изобилием. В то же время там производили преимущественно отечественные продукты, о которых за границей до некоторого времени и не слышали.

Среди таких знаменитая докторская колбаса, гематоген, березовый сок в трехлитровых банках и другие. Многие из них, рестайлинговые, можно найти и сегодня. Однако, как пишет "Рамблер", не оценивая качество и натуральность советских товаров, это будут совсем другие лакомства.

Глазированные сырки в СССР

Глазированные сырки

Производить этот продукт начали в 30-х годах прошлого века, он почти сразу приобрел большую популярность. В СССР детям это лакомство часто давали под видом мороженого. Все потому, что обычный сыр, который очень полезным считали родители, малыши есть иногда отказывалась, а "сырное эскимо" съедали с радостью.

Березовый сок в СССР

Березовый сок

Сок из деревьев собирали и продолжают делать это до сих пор во многих странах. Однако именно промышленное производство березового сока сначала наладили в Советском Союзе.

Килька в томате в СССР

Килька в томате

Такие консервы начали выпускать в середине 1950-х годов с одобрения Никиты Хрущева. Продукт быстро стал популярным: из него готовили супы, ели как закуску или и основное блюдо.

Гематоген в СССР

Гематоген

Этот продукт для повышения уровня гемоглобина в крови придумали в конце 19 века в Швейцарии – там он продавался как микстура. В таком же виде это лекарство появились и в СССР, где пользовалось большой популярностью. Однако в 1940-х именно советские производители начали выпускать гематоген в виде батончиков, которые очень полюбились детям.

Докторскую колбасу начали изготавливать в СССР в 1936 году

Докторская колбаса

Знаменитая докторская колбаса появилась в СССР в 1936 году. Это был недорогой в производстве продукт, который придумал Анастас Микоян. Такую советскую колбасу делали из говядины, свинины, добавляли в нее яйца, молоко и специи.

Кабачковая икра в СССР

Кабачковая икра

Производство такой закуски в СССР наладили еще в начале 30-х годов прошлого века. За рубежом о ней сначала не знали. Хотя уже в 1933-м выпуск овощных консервов был приостановлен из-за нарушения технологии производства. И только с 1950-60 годов производству икры из кабачков снова дали зеленый свет.

Мармелад в СССР выпускали в пластинах и дольками

Мармелад в пластинах

В СССР пользовались популярностью мармеладные дольки, но выпускали этот продукт и в пластинах, завернутых в бумагу. Лакомство было натуральными, сахара в мармеладе было минимальное количество.

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