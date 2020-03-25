Названы привычки из СССР, от которых трудно избавиться

Люди, которые жили в СССР со временем накопили множество привычек, от которых им трудно избавиться, даже спустя почти 30 лет после развала Союза.

Журнал Cosmopoiltan составил список таких вредных привычек, среди которых: не выбрасывать старые вещи, превращать балкон в чулан или бесконечно делать ремонт.

СССР

Далее приводим ряд привычек из СССР, от которых трудно избавиться:

Привычка есть все с хлебом

Привычка есть все с хлебом

Привычка пить чай "со сладеньким"

Привычка готовить на праздники, как на убой

Привычка лечить себя самостоятельно

Привычка давать бытовые взятки

Привычка покупать продукты впрок

Привычка носить дома старые вещи

Привычка ничего не выбрасывать

Привычка превращать балкон в кладовку

Привычка отвозить старые вещи на дачу

Привычка не лечить зубы до последнего

Привычка делать ремонт десятилетиями

Привычка давать советы

Привычка откладывать лучшее на потом

Как сообщал OBOZREVATEL:

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