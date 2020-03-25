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26 марта • обновлено в 02:43
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Названы привычки из СССР, от которых трудно избавиться

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Люди, которые жили в СССР со временем накопили множество привычек, от которых им трудно избавиться, даже спустя почти 30 лет после развала Союза.

Журнал Cosmopoiltan составил список таких вредных привычек, среди которых: не выбрасывать старые вещи, превращать балкон в чулан или бесконечно делать ремонт.

СССР

СССР

Далее приводим ряд привычек из СССР, от которых трудно избавиться:

  • Привычка есть все с хлебом

  • Привычка есть все с хлебом

  • Привычка пить чай "со сладеньким"

  • Привычка готовить на праздники, как на убой

  • Привычка лечить себя самостоятельно

  • Привычка давать бытовые взятки

  • Привычка покупать продукты впрок

  • Привычка носить дома старые вещи

  • Привычка ничего не выбрасывать

  • Привычка превращать балкон в кладовку

  • Привычка отвозить старые вещи на дачу

  • Привычка не лечить зубы до последнего

  • Привычка делать ремонт десятилетиями

  • Привычка давать советы

  • Привычка откладывать лучшее на потом

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
СССР
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