Названы пищевые привычки из СССР, от которых стоит отказаться

Советского Союза не существует уже 29 лет, при этом пищевые привычки, которые зародились в те времена, остались и по сей день.

Например, многие продолжают следовать советским стереотипам питания, хотя сейчас можно питаться гораздо лучше и полезнее. О нескольких вредных, по мнению некоторых, такий предпочтениях со СССР пишет "Рамблер".

Объедаться несколькими блюдами сразу

В публикации отмечается, якобы в Союзе считали, что если человек ест три раза в день, то за один прием пищи нужно съесть всего побольше. Можно вспомнить классический советский обед, который состоял из трех блюд: большая тарелка супа или борща с хлебом, такая же со вторым (зачастую тоже с хлебом) и компот, обычно с булочкой. Часто такой обильный прием пищи за раз приводил к перееданию.

В СССР обед был плотным, многие привикли объедаться несколькими блюдами сразу и по сей день (pikabu.ru)

Завтракать кашей

Сегодня трудно встретить хотя бы одного рожденного в советское время человека, бы заботливые родители не заставляли по утрам есть кашу. Самыми популярными тогда были манная, перловая, пшеничная, гречневая каши, которые часто заправляли маслом. Некоторые придерживаются этой привычки и сегодня, однако вместо полезных каш выбирают те, которые быстрого приготовления. В последних нет ничего хорошего – сплошной сахар и быстрые углеводы. Также сейчас выбор вкусных и полезных вариантов завтраков более разнообразен, поэтому, утверждают авторы подборки плохих привычек из СССР, нет смысла ограничиваться кашами.

Бананы в СССР перестали быть экзотикой в 1991 году, до этого советские люди лакомились традиционными фруктами и делают так до сих пор (bigpicture.ru)

Пить мало воды

О пользе и необходимости пить достаточное количество хорошей чистой воды во времена Советского Союза почти никто не говорил. Поэтому многие до сих пор не осознают, что для нормальной работы организма нужно употреблять не меньше двух литров воды в день.

Есть только местные ягоды, овощи и фрукты

В СССР питаться сезонными овощами и фруктами, которые были выращены на его территории, было не модой, а необходимостью. Экзотические фрукты тогда были в дефиците и хорошо, когда под Новый год кому-то удавалось купить сладкие апельсины или мандарины. Сегодня же выбор овощей, ягод и фруктов необычно велик, следовательно, останавливаться только на местных продуктах нет смысла. Гораздо полезнее, подчеркивают специалисты, наравне с традиционными яблоками, сливами и грушами, употреблять "иностранные" бананы, киви, ананасы, нектарины и другие полезные продукты, обогащая организм витаминами в любое время года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович рассказывал об "ужасных" бытовых привычках из СССР, которые зародились в последние годы его существования и сохранились до сих пор.