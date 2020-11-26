Названы ответы на математические загадки, над которыми ломали голову в сети

Математические загадки на логику и мышление – одни из самых популярных среди пользователей интернета.

OBOZREVATEL выбрал одни из самых интересных задачек, над которыми в сети долго ломали голову, хотя порой ответ очень простой.

Загадки:

Сколько граней у шестигранного карандаша?

Один кирпич весит 1 килограмм и еще пол кирпича. Сколько весит один кирпич?

Пять копачей за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько копачей за 100 часов выкопают 100 м канавы?

Сколько у меня цветов, если все из них кроме двух – розы, все кроме двух – тюльпаны, и все кроме двух – маргаритки?