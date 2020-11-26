Названы ответы на математические загадки, над которыми ломали голову в сети
Математические загадки на логику и мышление – одни из самых популярных среди пользователей интернета.
OBOZREVATEL выбрал одни из самых интересных задачек, над которыми в сети долго ломали голову, хотя порой ответ очень простой.
Загадки:
Сколько граней у шестигранного карандаша?
Один кирпич весит 1 килограмм и еще пол кирпича. Сколько весит один кирпич?
Пять копачей за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько копачей за 100 часов выкопают 100 м канавы?
Сколько у меня цветов, если все из них кроме двух – розы, все кроме двух – тюльпаны, и все кроме двух – маргаритки?
Суммарный возраст членов семьи из 4 человек равняется 68, а 4 года назад равнялся 53. Сколько лет младшему члену семьи?
Ответы:
8 граней
2 кг
5 копачей
3 (трое цветков)
3 года
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