Названы основные источники заражения коронавирусом: чего нельзя касаться

Карина Бондаренко Общество 06:20, 31.07.2020

По словам экспертов, больше всего вирусов собирают ручки холодильников в продуктовых магазинов.

На втором месте по риску заражения коронавирусом находятся ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы, сообщают "Известия".

Затем по степени опасности следуют кнопки в лифтах, поверхности столиков в кафе с кондиционерами, ручки дверей и кнопки домофонов в жилых зданиях.

Потенциальная возможность подхватить вирус существует, если потрогать предмет, а потом коснуться рукой рта, носа или губ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины опубликовало правила, как не заразиться коронавирусом на пляже.

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