Названы основные источники заражения коронавирусом: чего нельзя касаться
Названы основные источники заражения коронавирусом. Коллаж
По словам экспертов, больше всего вирусов собирают ручки холодильников в продуктовых магазинов.
На втором месте по риску заражения коронавирусом находятся ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы, сообщают "Известия".
Затем по степени опасности следуют кнопки в лифтах, поверхности столиков в кафе с кондиционерами, ручки дверей и кнопки домофонов в жилых зданиях.
Потенциальная возможность подхватить вирус существует, если потрогать предмет, а потом коснуться рукой рта, носа или губ.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины опубликовало правила, как не заразиться коронавирусом на пляже.
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