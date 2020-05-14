Названы области, выплатившие надбавку в 300% медикам за март

Почти все области Украины уже осуществили выплаты надбавки в 300% медикам, борющимся с коронавирусом COVID-19, за март.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов назвал регионы, выплатившие надбавку медикам

"Что касается выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области", – отметил он.

По словам главы Минздрава, в целом выплаты получили 10 079 медработников.

Также он заявил, что если медики не в штате больницы, но привлекались к лечению пациентов с коронавирусом, они могут получить доплаты.

"Персональный состав тех, кто работает с коронавирусом, определяет конкретный главный врач. Он же непосредственно и получает средства за лечение больных коронавирусом, где учтены 300% доплаты медработникам", – объяснил Степанов.

Он добавил, что главврач сам решает, какому медработнику что заплатить.

"В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат – я не вижу в этом проблемы", – сказал министр.

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