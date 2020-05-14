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14 мая • обновлено в 16:43
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Названы области, выплатившие надбавку в 300% медикам за март

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Почти все области Украины уже осуществили выплаты надбавки в 300% медикам, борющимся с коронавирусом COVID-19, за март.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов назвал регионы, выплатившие надбавку медикам

Максим Степанов назвал регионы, выплатившие надбавку медикам

"Что касается выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области", – отметил он.

По словам главы Минздрава, в целом выплаты получили 10 079 медработников.

Также он заявил, что если медики не в штате больницы, но привлекались к лечению пациентов с коронавирусом, они могут получить доплаты.

"Персональный состав тех, кто работает с коронавирусом, определяет конкретный главный врач. Он же непосредственно и получает средства за лечение больных коронавирусом, где учтены 300% доплаты медработникам", – объяснил Степанов.

Он добавил, что главврач сам решает, какому медработнику что заплатить.

"В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат – я не вижу в этом проблемы", – сказал министр.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 18 апреля на совещании под председательством президента Владимира Зеленского пообещали, что в Украине с 21 апреля начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшие в некоторых регионах.

  • 22 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение о повышении зарплат украинских медиков скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, уже принято на законодательном уровне.

  • 11 мая Степанов отметил, что надбавки медработникам за март в полном объеме выплатила лишь Полтавская область.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что надбавки медикам за март не были выплачены, поскольку власть в регионах руководствовалась устаревшим документом Министерства социальной политики.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения медики вирус
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Ирина Фил
Ирина Фил
Что значит, какие област выплатили? Озвучте когда деньги перечислили и почему не выплатили в полном объеме.
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

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