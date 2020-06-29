Названы области в Украине, которые готовы ослабить карантин

В Украине состоянием на утро 29 июня только 12 областей соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в данную категорию входят Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.

Отмечается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям: загруженность в больнице, охват по количеству тестирований, процент новых заражений и динамика роста заболевания.

Минздрав

Минздрав

Напомним, что по состоянию на понедельник, 29 июня, коронавирус в Украине обнаружен у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пяти областях не зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.