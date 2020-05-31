Названы области Украины, в которых с 1 июня не ослабят карантин. Список

Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Черновицкая области, а также город Киев по состоянию на 31 мая не готовы к следующему этапу ослабления карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Как говорится в таблице анализа эпидемиологической ситуации по состоянию на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.

Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ривненская (25,68) и Черновицкая (35,62).

В пяти областях Украины с 1 июня не ослабят карантин

Донецкая область не делает необходимое количество тестов на 100 тыс. населения. Вместо требуемых 12 и выше их делают только 8,34. При этом показатель инцидентности в регионе – 0,89 на 100 тыс. населения, а загруженности опорных больниц – 2,20. Таким образом область не соответствует только одному критерию.

Напомним, в понедельник, 1 июня, в Украине начинается следующий этап ослабления карантина. Заработают спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, а также откроют межобластное сообщение всеми видами транспорта.

Таблица анализа эпидемиологической ситуации по состоянию на 31 мая moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.