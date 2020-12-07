Названы области Украины, в которых никто не умер от COVID-19

В Днепропетровской, Запорожской и Черниговской областях за минувшие сутки, 6 декабря, не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса ( COVID-19).

Об этом говорят данные портала Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также в пяти регионах не зафиксировали случаев выздоровления от болезни.

В Днепропетровской области за прошедший день зарегистрировали 960 новых случаев заражения вирусом, всего – 45 040. За сутки выздоровели 687 пациентов (всего 27 500). При этом никто не умер. Всего в регионе от коронавируса скончалось 1029 человек.

Всего на Запорожье COVID-19 заболели 36 937 человек (+398 за сутки). Преодолели болезнь 6 783 человека (+227 за сутки), умерли в области – 337.

В Черниговской области коронавирусом заразились 21 442 (+179) человек. При этом в регионе за сутки никто не умер и не выздоровел.

Также новых случаев выздоровления не зафиксировали в Николаевской, Херсонской, Луганской и Житомирской областях.

Добавим, что по состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач сказал, когда ждать третью волну COVID-19 в Украине.