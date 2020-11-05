Названы области Украины с критическим и низким уровнем заболеваемости коронавирусом

В Украине в зоне умеренной вспышки заболеваемости коронавирусом только пять областей, в остальных ситуация не контролируемая, а в шести – критическая.

К такому мнению пришли аналитики Киевской школы экономики, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз KSE. По их данным, лучше всего дела обстоят в Днепропетровской, Луганской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях.

Последняя, отмечают эксперты, единственная приближается к стабилизации, за исключением необработанных тестов, которые находятся в очереди.

В Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ситуация критическая.

Стремительнее всего болезнь распространяется в Запорожской, Житомирской и Черновицкой областях.

Аналитики прогнозируют, что в зоне критической вспышки на следующей недели могут оказаться остальные регионы.

По данным KSE, система тестирования в стране перегружена, а суточное количество тестов, которые находятся в очереди, почти совпадает с суточным количеством обработанных тестов.

Также каждая третья больница (142 учреждения) первой волны почти полностью заполнена больными с коронавирусом. 76 больниц полностью забиты, а в 11 пациентов госпитализируют в непрофильные отделения.

Кроме того, эксперты сохраняют прогноз смертности в 20 тысяч до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения предлагает Кабмину усилить карантин в Украине.

Напомним, что утром 5 ноября в Украине официально были подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии. От COVID-19 в стране умерли уже 7 924 человека (+193 за сутки), а 184 782 пациента (+8 378 за сутки) полностью побороли болезнь.