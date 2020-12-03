Названы области Украины, где есть проблемы с кислородом для больных COVID-19

В Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ривненской, Одесской, Днепропетровской областях есть проблемы с кислородом для больных COVID-19.

Также высокий удельный вес коек с кислородом в Хмельницкой области – 70%, сообщила в интервью "Телеграф" сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Чиновник отметила, чтобы активизировать работу областей по кислороду правительство выделило две целевые субвенции для больниц – в размере 1,5 млрд грн.

"К сожалению, так случилось, что на местах многие ждали, что пронесет. Оценив ситуацию, правительство поручило областным администрациям обеспечить 80% койко-мест доступом к кислороду", – рассказала она.

Микичак добавила, что в Украине в начале пандепидемии было 3 завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18.

"Минздрав не ищет виновных. Мы решаем проблемы – например, постоянно работаем с заводами-поставщиками кислорода... Продолжается работа по организации производства в Украине кислородных концентраторов", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Микичак рассказала, что в Украине заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, а пациенты в стационарах "тяжелые" со сложно прогнозируемым ходом болезни.