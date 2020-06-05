Названы области, которые не попали под смягчение карантина с 5 июня

Киев, Черновецкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Ривненская области не проходят на следующий этап снятия карантина с 5 июня из-за количества зараженных коронавирусом (COVID-19).

Об этом в пятницу, 5 июня, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Также по количеству тестирований не проходят Донецкая и Луганская области.

Карантин в Украине

"В указанных областях не будет разрешено открываться заведениям общественного питания. Их открытие будет считаться нарушением карантина", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 июня, в Украине начался очередной этап ослабления карантина. Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработают с 5 июня.

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