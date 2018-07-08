Названы место и дата похорон Героя Украины Левка Лукьяненко

Известного украинского писателя, диссидента и одного из авторов акта "О Независимости Украины" Левка Лукьяненко, который умер в субботу, 7 июля, похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
Первое прощание с Героем Украины состоится в понедельник, 9 июля в 14:00 (по киевскому времени). Об этом сообщил писатель Владимир Яворивский со ссылкой на вдову Лукьяненко Надежду на своей странице в Facebook.
Так, в понедельник с Левком Лукьяненко можно будет проститься в его доме в Хотове под Киевом. Затем официальная часть прощания состоится во вторник с 10 по 12 часов в Клубе Кабинета министров на улице Институтской в центре столицы.
Отпевание пройдет во Владимирском соборе во вторник, 10 июля с 12.30 по 13.30.
Как сообщал OBOZREVATEL, Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни. Писателю было 89 лет.