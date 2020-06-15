В Центре по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, где риск заражения коронавирусом самый большой, и напомнили, как его избежать.

Наибольшую угрозу представляют места тесного скопления людей, говорится в сообщении на сайте Центра. Опасность представляют кинотеатры, тесные офисы, концертные залы и религиозные учреждения.

Названы места с повышенным риском заражения COVID-19

Лучшим средством профилактики заражения вирусом американские медики назвали соблюдение социальной дистанции. Особенно это важно для людей с повышенным риском тяжелой болезни от COVID-19.

“Поскольку человек может распространять вирус еще до того, как узнает, что сам болен, важно по возможности держаться подальше от других, даже если у вас или у них нет симптомов”, – сказано в сообщении.

При этом ученые оценили вероятность заболеть на свежем воздухе или через контакт с поверхностью как очень низкую.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Пекина заявило о высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки инфекции на оптовом рынке "Синьфади".