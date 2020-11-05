Названы места, где существует самый высокий риск подхватить коронавирус

Заразиться новым типом коронавируса сейчас можно в любом месте, однако самая большая вероятность подхватить его существует в больницах.

Об этом в комментарии "24 каналу" заявил бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, он ознакомился с данным японских ученых, которые провели 3 тыс. эпидемиологических расследований относительно мест, где люди заражались COVID-19 чаще.

"Наибольший риск – 30% происходит в медицинских учреждениях. 20% – это социальные учреждения с постоянным пребыванием людей. То есть половина случаев происходит в тех заведениях, которые работают постоянно и их работу остановить нельзя", – пояснил специалист.

Экс-главный санврач подчеркнул, что безусловный риск инфицироваться коронавирусом существует и в развлекательных центрах, однако он не больше, чем вероятность заболеть на работе.

"Поэтому, если вы 5 дней на работе, а 2 дня дома, то нет смысла ограничивать работу развлекательных заведений", – отметил Протас.

Кроме этого, способствуют заражению COVID-19 такие три составляющие:

глубина дыхания;

срок пребывания больного человека возле здорового;

расстояние.

"Единственный источник инфицирования – это больной человек. Но мы сегодня ничего не делаем для того, чтобы больные с легкой формой или лица, находившиеся с ними в контакте, были в изоляции. Потому что они сегодня разгуливают по улицам, а от этого страдают и бизнес, и общество", – убежден Протас.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове отметила, что опасность заразиться COVID-19 повышается в замкнутом пространстве с большим скоплением людей, в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, а также в ночных клубах и тюрьмах.