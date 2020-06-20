Названы интересные загадки с подвохом и на логику

Загадки с подвохом сперва кажутся простыми, но над их разгадкой нужно подумать, ведь ответы зачастую нестандартные.

Чтобы разгадать такие головоломки нужно применить смекалку, а порой и чувство юмора. Предлагаем вам найти ответы на такие задачки:

Летает без крыльев, плачет без глаз.

На футбольный матч всегда приходил один и тот же человек. До начала игры он угадывал счет. Как он это делал?

Больше часа, меньше минуты.

На каком языке говорят молча?

Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал (на первом уровне башни). Как он это объяснял?

Ответы можно узнать тут.

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