Названы интересные задачи на логику, которые задают на собеседовании

При собеседовании на работу HR-менеджеры могут помимо стандартных вопросов задать головоломку на логику, чтобы лучше определить смышленость будущего сотрудника.

OBOZREVATEL публикует примеры нескольких таких задач, которые могут возникнуть при приеме на работе.

Собеседование Иллюстрация

Задачи:

5 землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько нужно землекопов, чтобы вырыть 100 м канавы за 100 часов, если продуктивность работы такая же? Воздушный шар движется в потоке воздуха, в южном направлении. В каком направлении будут развеваться флаги на его гондоле? Почему у яйца один конец острый, а другой – тупой? В 12 часов ночи идет дождь. Можно ли ожидать, что через 72 часа выглянет солнце? Как следует бросить мяч, чтобы он непременно к вам вернулся?

Ответы можно узнать тут.

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