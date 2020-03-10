Волонтер Николай Лазарович назвал имена военнослужащих ВСУ, погибших 10 марта во время обстрела военного грузовика на Донбассе.

По его данным, на фронте погибли Андрей Ведешин 1986 года рождения и Виктор Солтис (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Сегодня, 10 марта, Украина потеряла троих своих защитников: на фронте российско-украинской войны погибли Андрей Ведешин, 1986 года рождения и Виктор Солтис. В госпитале умер 23 летний Богдан Петренко, который 4 марта получил тяжелое ранение", – написал он на своей странице в Facebook.

Погибшие во время атаки на грузовик украинские военнослужащие facebook.com/LazarovychMykola

Погибшие во время атаки на грузовик украинские военнослужащие facebook.com/LazarovychMykola

Напомним, что Богдан Петренко умер в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове. Его прооперировали, но он так и не вышел из комы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 10 марта в результате обстрела со стороны террористов погибли два бойца ООС и девять получили ранения.

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