Названы игрушки, которые СССР "украл" у Запада: "Морской бой" и даже "Ну, погоди!"

Большинство советских детских игрушек, как оказалось, были скопированы из аналогов, которые придумали на Западе, а также в Японии. Характерный свидетельством было то, что выходили они на 5-10 лет позже.

О том, какие игрушки советские производители "украли" у других стран, в материале на Live Journal рассказал белорусский блогер Максим Мирович.

"В Советском Союзе вовсю заимствовали сюжеты детских сказок и периодически воровали дизайн и технологии для производства промышленных товаров. И вот выясняется, что даже многие советские детские игрушки были, скажем так, "позаимствованы" у стран Запада", – подчеркнул он.

"U Drive it" и "За рулем"

"U Drive it", 1974 и "За рулем", 1977

Советская игра "За рулем" 1977-го была полностью скопирована с появившейся на три года раньше американской "U Drive it". Там немного другой дизайн того, что находится на диске, но принцип идентичен – вращающийся диск, машинка на магнитике, руль и передачи (которые регулируют скорость вращения диска).

"Tracer Gun" и пистолет

"Tracer Gun", 1966 и пистолет, 1988

Синенький модный советский пистолет (1988 года выпуска) скопировали с появившегося 20 годами ранее в США "Tracer Gun", который вышел в честь сериала "Стар Трек". Конструкция пистолетов идентична, очень похож и сам дизайн.

"Tonka Tractor" и трактор "Петрушка"

"Tonka Tractor", 1967 и трактор "Петрушка", 1984

Тракторчиком "Петрушка" советские ребятишки любили играть в песочнице. Но и эта игрушка не оригинал – ее скопировали с "Tonka Reactor", которая вышла в 70-е годы. Причем, как пишет Мирович, "содрали все в ноль" – раскладку накладной металлической части, дизайн колес, сидения и радиаторы, компоновку и количество деталей и т. д.

"Tomy Waterful ring-toss" и "Жонглер"

"Tomy Waterful ring-toss", 1976 и "Жонглер", 1986

Необычную игру под названием "Жонглер" в СССР сплагиатили с появившегося десятилетием ранее западного аналога. Здесь, как и в случае с тракторчиком, – скопировали полностью все, включая дизайн.

"Tommy Aqua Action" и "Водинг"

"Tommy Aqua Action", 1983 и "Водинг", 1989

"Еще одна "водная" игрушка. Тут комментировать особо нечего – по году создания понятно, что советская игра появилась на 6 лет позже оригинальной", – отмечает блогер.

Баскетбол

Баскетбол

Эта популярная советская настольная игра тоже имела заграничный прототип. Приборы чуть отличались дизайном, но принцип абсолютно одинаковый.

"Sea Devil" и "Морской бой"

"Sea Devil", 1970 и "Морской бой", 1974

"Ну ладно, скажете вы, настольные игры – то такое, но вот игровые автоматы в СССР были свои собственные! Те самые – большие, ламповые, пятнадцатикопеечные, с перископом, что грозно пах противогазной резиной. Увы и ах, многие автоматы тоже были скопированы с заграничных аналогов", – ответил на возможное возмущение со стороны любителей СССР Мирович.

Он подчеркнул, что даже любимый многими "Морской бой", который выпустили в 1974 году, – это практически точная копия западного автомата "Sea Devil", что вышел в 1970-м.

"Nintendo EGG" и "Ну, погоди!"

"Nintendo EGG", 1980 и "Ну, погоди!", 1984

Карманные игровые приборы серии "Электроника", которые были последним писком моды в позднем СССР, блогер тоже назвал плагиатом. Так, известная игра "Ну, погоди!" была "подчистую слизана" с игры от японской компании Nintendo "EGG".

"Octopus" и "Тайны океана"

"Octopus" и "Тайны океана"

Редкая и интересная игра "Тайны океана" (1987 года выпуска) тоже была скопирована с игры от Nintendo под названием "Octopus" (1981 год).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о "суровых" игрушках в СССР, которые были очень популярными и любимыми для многих детей.