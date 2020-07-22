Названы группы крови, наиболее подверженные COVID-19

Карина Бондаренко Общество 08:20, 22.07.2020

Люди с третьей и четвертой группой крови и положительным резус-фактором наиболее подвержены риску инфицирования коронавирусом.

При этом люди с первой группой крови имеют лучшую защиту от COVID-19. О рисках стало известно в ходе ретроспективного анализа учеными данных 1 289 пациентов, сообщает Harvard Medical School.

Вместе с тем американские ученые не нашли взаимосвязи группы крови с тяжелым состоянием, необходимостью в госпитализации или курсом интенсивной терапии, а также любыми биомаркерами воспаления.

Автор исследования Анахита Дуа подчеркнула, что результаты требуют дальнейшего исследования, чтобы определить, может ли определенная группа крови лучше защищать от вируса или, наоборот, вызвать большие риски.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американские ученые выяснили, что группа крови оказывает влияние не только на здоровье и психологическое состояние человека, но и на его отношение к алкоголю.

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