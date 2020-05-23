Названы эпицентры коронавируса в Украине: статистика по областям

По состоянию на утро субботы, 23 мая, лидерами антирейтинга по заболеваемости коронавирусом в Украине являются Черновицкая, Киевская, Ровенская и Львовская области.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности Украины.

Коронавирус в Украине

Больше всего зараженных зарегистрировано в Черновицкой области – 2 964 человек, из них 59 за последние сутки. На втором месте антирейтинга остается Киев – 2 569 (+47) человек. В Киевской области заразилось 1 375 человек (+31). В Ровенской области выявлено 1 368 (+45) случаев COVID-19. Закрывает топ-5 антирейтинга Львовская область, там заразилось 1 285 (+45) человек.

Черновицкая область также является лидером по смертности от заболевания, там умерло 122 человек. Наибольшее количество вылечившихся от COVID-19 в Украине, зафиксировали в Тернопольской области – 758 пациентов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса (COVID-19). Из них 432 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.