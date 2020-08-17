Названы эпицентры коронавируса в Украине: почти 200 случаев в сутки

Ривненская область стала лидером по количеству ежедневно выявленных случаев коронавируса. За прошедшие сутки COVID-19 там диагностировали у 178 человек.

Об этом свидетельствуют данные от СНБО. На этом во время на брифинге 17 августа указал и министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В то же время эпицентрами коронавирусной болезни в стране продолжают оставаться еще четыре региона, где ежедневно регистрируют более 100 новых заражений.

Регионы-лидеры по распространению COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

В частности, за минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили еще 165 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской – 164, во Львовской – 124 и в городе Киев – 104.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Отметим, что в Черновицкой области за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, но на Ривненщине от него умерло еще два человека, Ивано-Франковщине – четыре, Львовщине – шесть и в Киеве – один.

В то же время в Ивано-Франковской области полностью побороть болезнь удалось еще 128 пациентам, у Черновицкой – 56, во Львовской – 21, в Ривненской – 17. А вот в Киеве – никому.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине официально подтверждены 92 820 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1464 – были обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 2089 человек, а 48 164 пациентов полностью побороли болезнь.