Названы эпицентры COVID-19 в Украине: перешли отметку в 850 случаев за сутки
Столица Украины Киев, а также Харьковщина продолжают демонстрировать лидерство по коронавирусу – за последние сутки там его диагностировали еще в 856 и 850 жителей соответственно.
Как видно из данных на сайте СНБО, регионы заметно выделяются на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных. На этом подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего в стране, по состоянию на 4 ноября, шесть регионов значительно опережают других по количеству выявленных случаев COVID-19 – более полтысячи за сутки.
Кроме вышеуказанных, это также такие области:
Донецкая – 636;
Одесская – 547;
Хмельницкая – 511;
Львовская – 505.
Подчеркнем, что в Украине количество заражений COVOD-19 в последние дни только растет, и 4 ноября страна установила очередной "антирекорд" – 9524 диагностированных случая коронавирусной болезни. Всего в стране подтверждено 420 617 заражений. Вирус унес жизни уже 7731 человека, а 176 404 пациента смогли вылечиться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ заявили, что в Украине вскоре якобы планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Среди них обсуждается вариант "карантина выходного дня", введение комендантского часа и действие "оранжевой" эпидемической зоны по всей стране.
Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко отметил, что власть может запретить работу предприятий общественного питания, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.
Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что в Украине из-за роста количества новых зараженных коронавирусом могут ввести карантин выходного дня. По его словам, Минздрав 4 ноября намерен просить Кабмин об усилении ограничений в стране.