Названы эпицентры COVID-19 в Украине: перешли отметку в 850 случаев за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
7,2 т.

  • В столице и еще пяти областях коронавирус обнаружили в более чем 500 жителей

  • 4 ноября страна установила новый рекорд по количеству заражений за сутки

Коронавирус в Украине

Столица Украины Киев, а также Харьковщина продолжают демонстрировать лидерство по коронавирусу – за последние сутки там его диагностировали еще в 856 и 850 жителей соответственно.

Как видно из данных на сайте СНБО, регионы заметно выделяются на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных. На этом подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в стране, по состоянию на 4 ноября, шесть регионов значительно опережают других по количеству выявленных случаев COVID-19 – более полтысячи за сутки.

Кроме вышеуказанных, это также такие области:

  • Донецкая – 636;

  • Одесская – 547;

  • Хмельницкая – 511;

  • Львовская – 505.

Подчеркнем, что в Украине количество заражений COVOD-19 в последние дни только растет, и 4 ноября страна установила очередной "антирекорд" – 9524 диагностированных случаев коронавирусной болезни. Всего в стране подтверждено 420 617 заражений. Вирус унес жизни уже 7731 человека, а 176 404 пациента смогли вылечиться.

Регионы-лидеры по COVID-19 в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СМИ заявили, что в Украине вскоре якобы планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Среди них обсуждается вариант "карантина выходного дня", введение комендантского часа и действие "оранжевой" эпидемической зоны по всей стране.

  • Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко отметил, что власть может запретить работу предприятий общественного питания, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что в Украине из-за роста количества новых зараженных коронавирусом могут ввести карантин выходного дня. По его словам, Минздрав 4 ноября намерен просить Кабмин об усилении ограничений в стране.

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