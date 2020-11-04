Названы эпицентры COVID-19 в Украине: перешли отметку в 850 случаев за сутки

Столица Украины Киев, а также Харьковщина продолжают демонстрировать лидерство по коронавирусу – за последние сутки там его диагностировали еще в 856 и 850 жителей соответственно.

Как видно из данных на сайте СНБО, регионы заметно выделяются на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных. На этом подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в стране, по состоянию на 4 ноября, шесть регионов значительно опережают других по количеству выявленных случаев COVID-19 – более полтысячи за сутки.

Кроме вышеуказанных, это также такие области:

Донецкая – 636;

Одесская – 547;

Хмельницкая – 511;

Львовская – 505.

Подчеркнем, что в Украине количество заражений COVOD-19 в последние дни только растет, и 4 ноября страна установила очередной "антирекорд" – 9524 диагностированных случаев коронавирусной болезни. Всего в стране подтверждено 420 617 заражений. Вирус унес жизни уже 7731 человека, а 176 404 пациента смогли вылечиться.

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