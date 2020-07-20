Названы девять регионов Украины, не готовых к ослаблению карантина

Марина Лисничук Общество 12:39, 20.07.2020 Обновлено: 12:55, 20.07.2020

Восемь областей и столица Украины Киев не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за коронавируса.

Некоторые области не соответствуют сразу двум показателям для этого. Обновленный список обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметив, что за последние сутки в перечень регионов, которым запрещается ослаблять карантин, снова вошла столица.

Так, к следующему этапу снятия ограничений не готовы:

  • г. Киев

  • Винницкая область;

  • Волынская область;

  • Закарпатская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Львовская область;

  • Одесская область;

  • Харьковская область;

  • Черниговская область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 20 июля
(moz.gov.ua)

По данным Минздрава, в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях наблюдается слишком высокая динамика выявления новых больных коронавирусом. Также на Волыни, Ивано-Франковщине, Львовщине и Харьковщине до сих пор фиксируют большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. В Черниговской области министерство отметило малое количество тестирований, Закарпатье же не соответствует показателю загруженности коек в больницах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 июля в Украине официально подтверждено 59 493 случая коронавирусной инфекции, из которых 651 обнаружили за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1 498 человек, а 31 439 пациентов полностью побороли болезнь.

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