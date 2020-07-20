Названы девять регионов Украины, не готовых к ослаблению карантина

Киев вновь попал в список регионов, не готовых к ослаблению карантина.

Восемь областей и столица Украины Киев не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за коронавируса.

Некоторые области не соответствуют сразу двум показателям для этого. Обновленный список обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметив, что за последние сутки в перечень регионов, которым запрещается ослаблять карантин, снова вошла столица.

Так, к следующему этапу снятия ограничений не готовы:

г. Киев

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 20 июля (moz.gov.ua)

По данным Минздрава, в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях наблюдается слишком высокая динамика выявления новых больных коронавирусом. Также на Волыни, Ивано-Франковщине, Львовщине и Харьковщине до сих пор фиксируют большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. В Черниговской области министерство отметило малое количество тестирований, Закарпатье же не соответствует показателю загруженности коек в больницах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 июля в Украине официально подтверждено 59 493 случая коронавирусной инфекции, из которых 651 обнаружили за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1 498 человек, а 31 439 пациентов полностью побороли болезнь.