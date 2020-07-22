Названы девайсы-прообразы современной техники из СССР
В Советском Союзе выпускали множество бытовых приборов, которые были копией западной техники, другие же – оригинальными разработками советских ученых.
Некоторые приборы, произведенные в 1980-е годы, сейчас можно купить в интернете. О девяти девайсах из СССР, которые считаются прообразами современной техники, пишет "РБК-Стиль".
Среди них лазерные проигрыватели, кухонные комбайны, вафельницы, киновизоры и другие. Примечательно, что за этими советскими гаджетами активно охотятся коллекционеры – прежде всего, из-за дизайна, хотя некоторыми устройствами можно пользоваться до сих пор.
Ноутбук ПК-300
Первый советский портативный компьютер вышел в Беларуси. Он назывался ПК-300, но появился под маркой "Электроника". ПК был сделан по японскому образцу – за основу разработчики взяли ноутбук T1100 PLUS фирмы Toshiba, выпущенный в 1986 году. Отечественные инженеры создали собственные аналоги практически всех компонентов прототипа и запустили ноутбук в производство в 1991 году. Компьютер обладал встроенной оперативной памятью 640 Кбайт, весил 4,5 кг и мог работать без подзарядки 1,5 часа.
Киновизор "Колобок"
Он сочетал маленькую камеру и видеоплеер, к которым прилагались кассеты с мультфильмами на пленке 8 мм. Экраном был глазок камеры, поэтому смотреть кино можно было на ходу. Плеер позволял крутить пленку на разной скорости и в обратную сторону. Кроме киновизоров, существовали также проекторы для демонстрации видеофильмов и стереоскопы, которые фактически работали по технологии, ставшей прообразом 3D.
Вафельница "Лакомка"
Популярную в 1980-е годы электровафельницу "Лакомка", которую производил литовский завод "Спалис", можно купить и сегодня. По функциям и дизайну советская вафельница не слишком отличается от современных отечественных и зарубежных аналогов, а ее срок службы – 10 лет – выше, чем у новых приборов.
Кондиционер БК
Бытовые кондиционеры стали выпускать в 1970-е годы. Они получились шумными и габаритными, но были надежными, простыми в обслуживании и работали долгие годы.
Наушники ТА-56М
Прообраз современной гарнитуры – "ушной телефон" ТМ-2 от завода "Октава" – в СССР существовал с 1961 года. Другим популярным изделием "Октавы" были ТА-56М – наушники, о которых мечтали радиолюбители всего Советского Союза.
Микроволновая печь "Электроника"
СВЧ-печи в Советском Союзе выпускались, но в небольшом количестве и по высокой цене. В серийное производство техника поступила в конце 1970-х годов – первая советская микроволновка была выпущена в 1978 году заводом "Плутон". Со середины 1980-х годов девайсы выходили под маркой "Электроника". Также в продаже были украинские печи "Мрия МВ" и "Днепрянка".
Лазерный проигрыватель "Эстония"
За основу для первого лазерного советского проигрывателя "Эстония ЛП 010" эстонские инженеры взяли аппарат марки Phillips. Предположительно, девайс был создан в 1984-1985 годы. Достать "Эстонию ЛП 010" и следующую "Эстонию 001" – еще одну копию Phillips, выпущенную в 1989 году, в свободной продаже было почти невозможно из-за ограниченного выпуска и высокой цены.
Кухонный комбайн "Мрия"
Значительную часть советской бытовой электротехники, от утюгов до кофеварок, выпускал латвийский завод "Страуме". Среди разработок предприятия был одноименный двухскоростной кухонный процессор, включавший блендер, мясорубку-измельчитель, кофемолку и соковыжималку. Помимо этого, в Харькове производились кухонные комбайны под маркой "Мрия". Этот украинский аппарат был функциональнее латвийского: оснащен овощерезкой, приспособлениями для замешивания теста и взбивания коктейлей.
Электронная игра "Электроника ИМ 02"
В серию игр, выпускавшихся под маркой "Электроника", входили карманные и настольные устройства, игровые приставки, а также роботы и музыкальные инструменты. Первой разработкой предприятия в 1984 году стала игра "Ну, погоди!" с Волком и Зайцем из одноименного мультфильма. Еще одна популярная игра "Суперкубики" – упрощенный вариант "Тетриса". Продукция "Электроники" частично копировала портативное игровое устройство Game & Watch японской компании Nintendo с играми "Тайны океана", "Веселый повар", "Микки-Маус", "Ночные воришки", "Веселые футболисты". Также в СССР выпускали шахматные компьютеры с функцией записи ходов и многофункциональные устройства для изучения иностранного языка. В "Электронику ИМ-45" входили пять обучающих игр по английскому языку, калькулятор, часы и будильник. Серия выпускалась до середины 1990-х годов и до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров.
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