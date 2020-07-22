Названы девайсы-прообразы современной техники из СССР

В Советском Союзе выпускали множество бытовых приборов, которые были копией западной техники, другие же – оригинальными разработками советских ученых.

Некоторые приборы, произведенные в 1980-е годы, сейчас можно купить в интернете. О девяти девайсах из СССР, которые считаются прообразами современной техники, пишет "РБК-Стиль".

Среди них лазерные проигрыватели, кухонные комбайны, вафельницы, киновизоры и другие. Примечательно, что за этими советскими гаджетами активно охотятся коллекционеры – прежде всего, из-за дизайна, хотя некоторыми устройствами можно пользоваться до сих пор.

Ноутбук ПК-300 (wikimedia.org)

Ноутбук ПК-300

Первый советский портативный компьютер вышел в Беларуси. Он назывался ПК-300, но появился под маркой "Электроника". ПК был сделан по японскому образцу – за основу разработчики взяли ноутбук T1100 PLUS фирмы Toshiba, выпущенный в 1986 году. Отечественные инженеры создали собственные аналоги практически всех компонентов прототипа и запустили ноутбук в производство в 1991 году. Компьютер обладал встроенной оперативной памятью 640 Кбайт, весил 4,5 кг и мог работать без подзарядки 1,5 часа.

Киновизор "Колобок" (wikimedia.org)

Киновизор "Колобок"

Он сочетал маленькую камеру и видеоплеер, к которым прилагались кассеты с мультфильмами на пленке 8 мм. Экраном был глазок камеры, поэтому смотреть кино можно было на ходу. Плеер позволял крутить пленку на разной скорости и в обратную сторону. Кроме киновизоров, существовали также проекторы для демонстрации видеофильмов и стереоскопы, которые фактически работали по технологии, ставшей прообразом 3D.

Вафельница "Лакомка" (krsk.au.ru)

Вафельница "Лакомка"

Популярную в 1980-е годы электровафельницу "Лакомка", которую производил литовский завод "Спалис", можно купить и сегодня. По функциям и дизайну советская вафельница не слишком отличается от современных отечественных и зарубежных аналогов, а ее срок службы – 10 лет – выше, чем у новых приборов.

Кондиционер БК (wikimedia.org)

Кондиционер БК

Бытовые кондиционеры стали выпускать в 1970-е годы. Они получились шумными и габаритными, но были надежными, простыми в обслуживании и работали долгие годы.

Наушники ТА-56М (rw6ase.narod.ru)

Наушники ТА-56М

Прообраз современной гарнитуры – "ушной телефон" ТМ-2 от завода "Октава" – в СССР существовал с 1961 года. Другим популярным изделием "Октавы" были ТА-56М – наушники, о которых мечтали радиолюбители всего Советского Союза.

Микроволновая печь "Электроника" (wikimedia.org)

Микроволновая печь "Электроника"

СВЧ-печи в Советском Союзе выпускались, но в небольшом количестве и по высокой цене. В серийное производство техника поступила в конце 1970-х годов – первая советская микроволновка была выпущена в 1978 году заводом "Плутон". Со середины 1980-х годов девайсы выходили под маркой "Электроника". Также в продаже были украинские печи "Мрия МВ" и "Днепрянка".

Лазерный проигрыватель "Эстония" (red-innovations.su)

Лазерный проигрыватель "Эстония"

За основу для первого лазерного советского проигрывателя "Эстония ЛП 010" эстонские инженеры взяли аппарат марки Phillips. Предположительно, девайс был создан в 1984-1985 годы. Достать "Эстонию ЛП 010" и следующую "Эстонию 001" – еще одну копию Phillips, выпущенную в 1989 году, в свободной продаже было почти невозможно из-за ограниченного выпуска и высокой цены.

Кухонный комбайн "Мрия" (festima.ru)

Кухонный комбайн "Мрия"

Значительную часть советской бытовой электротехники, от утюгов до кофеварок, выпускал латвийский завод "Страуме". Среди разработок предприятия был одноименный двухскоростной кухонный процессор, включавший блендер, мясорубку-измельчитель, кофемолку и соковыжималку. Помимо этого, в Харькове производились кухонные комбайны под маркой "Мрия". Этот украинский аппарат был функциональнее латвийского: оснащен овощерезкой, приспособлениями для замешивания теста и взбивания коктейлей.

Электронная игра "Электроника ИМ 02" (wikimedia.org)

Электронная игра "Электроника ИМ 02"

В серию игр, выпускавшихся под маркой "Электроника", входили карманные и настольные устройства, игровые приставки, а также роботы и музыкальные инструменты. Первой разработкой предприятия в 1984 году стала игра "Ну, погоди!" с Волком и Зайцем из одноименного мультфильма. Еще одна популярная игра "Суперкубики" – упрощенный вариант "Тетриса". Продукция "Электроники" частично копировала портативное игровое устройство Game & Watch японской компании Nintendo с играми "Тайны океана", "Веселый повар", "Микки-Маус", "Ночные воришки", "Веселые футболисты". Также в СССР выпускали шахматные компьютеры с функцией записи ходов и многофункциональные устройства для изучения иностранного языка. В "Электронику ИМ-45" входили пять обучающих игр по английскому языку, калькулятор, часы и будильник. Серия выпускалась до середины 1990-х годов и до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров.

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