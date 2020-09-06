Названы четыре самые нелепые выдумки в учебниках истории времен СССР

В СССР авторы школьных учебников по истории нередко прибегали к искажению фактов в угоду существующему режиму.

Так, к примеру, первый советский учебник истории для 3-4 классов под редакцией Андрея Шестакова "Краткий курс истории СССР" (1937) был переполнен историческими "оплошностями", которые десятилетиями внушались детям. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о самых нелепых из них.

Принудительное крещение Сибири

В учебнике Шестакова утверждается, что туземцы в Сибири всячески притеснялись царскими воеводами и купцами, якобы их насильно принуждали креститься и дарить подарки священнослужителям.

На самом деле, по мнению современных историков, массового принудительного крещения туземцев в Сибири не было. Кроме того, воеводам это было невыгодно, поскольку обращенные в христианство на время освобождались от уплаты податей. Что касается подарков, не они дарили их священникам, а сами получали от царской власти.

"Краткий курс истории СССР" вышел в 1937 году тиражом в 5 миллионов Фото: bidspirit.com

В угоду Сталину: грузины – древнейший народ

В том же "Кратком курсе" отдельное внимание уделено истории родины Сталина, которую автор преподносит "древнейшей республикой". Так, в частности, утверждается, что "первое царство Закавказья называлось Урарту в районе Арарата у Ванского озера" и "было государством родоначальников нынешней Грузии".

Кто организовал революцию

Книга Шестакова подает "сталинскую" версию событий 1917 года: якобы революцией руководил некий "боевой центр по руководству восстанием", куда входили Сталин и ставшие на его сторону большевики.

В действительности сегодня историки считают, что захват власти в Петрограде 25 октября 1917 года организовал Военно-революционный комитет Петроградского совета, а лидерами переворота были Ленин, Троцкий, Антонов-Овсеенко, Подвойский и Лазимир.

В советском учебнике истории Сталин преподносился лидером Октябрьской революции, о роли Ленина умалчивалось Фото: diletant.media

Иван Грозный и первая типография

Шестаков утверждает, что открытая при Иване Грозном первая типография якобы печатала книги, "прославляющие царскую власть" "под особым его наблюдением". Однако в первой в Москве типографии на самом деле печатались прежде всего вероучительные, христианские книги: "Апостол", "Часослов", "Азбука".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что историки разоблачили фейки Путина: "Сталин не встречался с Гитлером, а война развязалась из-за Польши".