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5 июня • обновлено в 04:33
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Названы 7 детских загадок, которые сразу нелегко разгадать

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Существуют такие детские загадки, который могут поставить в тупик взрослого человека. Ведь для их решения нужно применить смекалку.

OBOZREVATEL предлагает вам ответить на семь таких задачек:

  • Я всегда где-то между небом и землей, всегда на расстоянии. Если попытаться ко мне подкрасться – я буду удаляться.

  • Шел человек с женой, брат с сестрой и шурин с зятем. Сколько всех?

  • Я живу только там, где есть свет, но только оно посветит прямо на меня – я умираю.

  • Что может путешествовать по миру, оставаясь в одном и том же углу?

  • У какого слона нет хобота?

  • Вечером мне дают задание на утро. Я всегда его выполняю, но меня все равно ругают. Кто я?

  • Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?

Загадки на логику

Загадки на логику

Иллюстрация

Ответы можно узнать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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