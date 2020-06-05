Названы 7 детских загадок, которые сразу нелегко разгадать

Существуют такие детские загадки, который могут поставить в тупик взрослого человека. Ведь для их решения нужно применить смекалку.
OBOZREVATEL предлагает вам ответить на семь таких задачек:
Я всегда где-то между небом и землей, всегда на расстоянии. Если попытаться ко мне подкрасться – я буду удаляться.
Шел человек с женой, брат с сестрой и шурин с зятем. Сколько всех?
Я живу только там, где есть свет, но только оно посветит прямо на меня – я умираю.
Что может путешествовать по миру, оставаясь в одном и том же углу?
У какого слона нет хобота?
Вечером мне дают задание на утро. Я всегда его выполняю, но меня все равно ругают. Кто я?
Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?
Загадки на логику
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Ответы можно узнать тут.
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