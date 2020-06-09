Названы 5 стран, с  которыми Украина может восстановить авиасообщение

Министерство иностранных дел Украины заявило о позитивных сигналах в вопросе восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Детали уточнил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, в первую очередь, Украина будет открывать авиасообщение со странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а также отсутствуют ограничения на въезд граждан нашей страны.

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"Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", – сказал Енин.

Замминистра рассказал, что МИД ведет активные консультации по постепенному восстановлению авиационного сообщения и с другими странами.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав, прежде всего с внутренних рейсов. Также страны постепенно будут снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. В ЕС это будет касаться, прежде всего, граждан ЕС", – пояснил Енин.

По его словам, практически во всех странах есть разные ограничения, которые касаются либо определенной категории граждан, либо регионов, где отмечена вспышка пандемии.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса", – уточнил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с пятницы, 5 июня, возобновилось авиасообщение, в рамках которого регулярные рейсы снова будут осуществляется в пределах страны.