Названы 5 регионов Украины с антирекордом COVID-19

Виктория Довгань Общество 09:50, 16.08.2020 Обновлено: 09:50, 16.08.2020

По состоянию на утро 16 августа самый большой прирост заболеваемости коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в пяти регионах. Суммарно за сутки в них заболело 842 человека.

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны, речь идет о Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, городе Киеве, а также о Львовщине.

В частности эпидемиологическая картина за прошедшие сутки там выглядит так:

  • Харьковская область – 228 новых больных за сутки (6 065 всего);

  • Черновицкая область – 183 новых случая, (7 617 в целом), +2 смерти;

  • Ивано-Франковская область – 158 новых заражений (6 626 с начала пандемии);

  • город Киев – 146 новых случаев (10 538 в общем), +2 смерти;

  • Львовская область – 127 новых фактов заражения, (11 951 в целом), +4 смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Украине официально подтверждено 91 356 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1637 обнаружены за минувшие сутки.

  • Жертвами пандемии уже стали 2 068 украицев (+24 за сутки), а 47 822 пациента (+392 за сутки) полностью побороли болезнь.

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