Названы 5 регионов Украины с антирекордом COVID-19

По состоянию на утро 16 августа самый большой прирост заболеваемости коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в пяти регионах. Суммарно за сутки в них заболело 842 человека.

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны, речь идет о Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, городе Киеве, а также о Львовщине.

В частности эпидемиологическая картина за прошедшие сутки там выглядит так:

Харьковская область – 228 новых больных за сутки (6 065 всего);

Черновицкая область – 183 новых случая, (7 617 в целом), +2 смерти;

Ивано-Франковская область – 158 новых заражений (6 626 с начала пандемии);

город Киев – 146 новых случаев (10 538 в общем), +2 смерти;

Львовская область – 127 новых фактов заражения, (11 951 в целом), +4 смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL: