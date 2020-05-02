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3 мая • обновлено в 22:49
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Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

19.1т
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Опубликованы веселые и интересные загадки для детей, которые могут поставить в тупик даже взрослых.

Как пишет Adme, для решения этих логических задач важно не умение правильно считать, а умение понять, что именно необходимо сосчитать.

Предлагаем вам решить головоломки, решение которых кажется сложнее, чем есть на самом деле:

Загадка 1

Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

Загадка 2

Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

Загадка 3

Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

Загадка 4

Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

Загадка 5

Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

Ответы можно посмотреть тут.

Напомни, что во времена СССР существовало много интересных и занимательных загадок и головоломок, думая над которыми, можно было "сломать голову".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись настоящие споры вокруг новой математической задачи. Также простая математическая задача разделила сеть.

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Автор
Тимур Григоренко
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