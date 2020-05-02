Названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых

Опубликованы веселые и интересные загадки для детей, которые могут поставить в тупик даже взрослых.
Как пишет Adme, для решения этих логических задач важно не умение правильно считать, а умение понять, что именно необходимо сосчитать.
Предлагаем вам решить головоломки, решение которых кажется сложнее, чем есть на самом деле:
Загадка 1
Загадка 2
Загадка 3
Загадка 4
Загадка 5
Ответы можно посмотреть тут.
Напомни, что во времена СССР существовало много интересных и занимательных загадок и головоломок, думая над которыми, можно было "сломать голову".
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись настоящие споры вокруг новой математической задачи. Также простая математическая задача разделила сеть.
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