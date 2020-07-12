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Названо условие полного исчезновения коронавируса на планете

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Общество
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Названо условие полного исчезновения коронавируса на планете

Названо условие полного исчезновения коронавируса на планете.

Коронавирус может исчезнуть на планете при условии сознательного отношения граждан к карантинным требованиям.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач из Израиля Борис Бриль. "Если особой передачи вируса не будет, если мы ее ограничим, то он будет присутствовать минимально, а потом исчезнет", – заявил он.

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"Если бы с самого начала пандемии действовали ограничения, то в принципе не было бы надобности в карантине. Распространение вируса было бы ограничено, и смертность была бы низкой", – добавил врач. Он пояснил, что имел в виду дистанцию и масочный режим.

"Если бы люди друг другу в лицо не смотрели, если бы не подходили друг к другу во время разговора вплотную, как бы вирус распространялся? Вирус бы скрыли", – заверил медик.

Он назвал "теорией" идею коллективного иммунитета, согласно которой распространение коронавируса прекратится, если 60% людей в мире переболеет. "А на практике пока еще не заболело 60% населения планеты".

Как убежден врач, в сложившейся ситуации следует делать ставку на разрабатываемые лекарства и вакцины, а также на сознательность граждан.

Полную версию интервью с Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук Оксана Выговская заявила, что коронавирусная инфекция у зараженных в Украине протекает легче, чем в Италии и многих других странах. Это связано с тем, что первые случаи были завезены из Австрии, Франции и Германии.

Карантин в УкраинеКоронавирусЭксклюзив
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