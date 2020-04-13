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13 апреля • обновлено в 08:01
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Названо имя погибшего на Донбассе воина: был настоящим героем. Фото

3.1т
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В воскресенье, 12 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе террористы убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненко.

Воину с позывным "Барон" было всего 32 года. Об этом сообщает командование бригады в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Герой погиб в результате вражеского обстрела под Крымским в Луганской области.

Названо имя погибшего на Донбассе воина

Названо имя погибшего на Донбассе воина

Facebook 93-й бригады

Мужчина был родом из села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. В 2014 году его мобилизовали в ряды Нацгвардии, затем Скакуненко пошел на контракную службу в 93-ю бригаду и там воевал свою третью ротацию.

"Настоящий герой!" Названо имя погибшего на Донбассе воина

Facebook 93-й бригады

"Настоящий герой!" Названо имя погибшего на Донбассе воина

Facebook 93-й бригады

"Барон" был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с побратимами отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, попытавшейся прорваться на позиции "холодноярцев", – рассказали в бригаде.

У Леонида Скакуненко остались жена, сын и сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 11 апреля 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили трое украинских военных. При этом наши воины огнем приструнили противника и ранили семерых оккупантов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс
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