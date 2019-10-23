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23 октября • обновлено в 15:05
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Названо имя героя, погибшего на Донбассе

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На Донбассе от пулевого ранения 22 октября умер 35-летний военнослужащий Виталий Носкевич.

О гибели бойца в Facebook сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич.

Он скончался от пулевого ранения, которое получил во время обстрела украинских позиций террористическими группировками.

Виталий Носкевич погиб на Донбассе 22 октября

Виталий Носкевич погиб на Донбассе 22 октября

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"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019 гг.) воина вч А0666 (28-я бригада), жителя города Коломыя. Вечная память ..." - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
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