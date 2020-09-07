Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

Карина Бондаренко Общество 06:29, 7.09.2020 Обновлено: 10:36, 7.09.2020

В воскресенье, 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский защитник Тарас Кубийович.

Имя бойца Вооруженных сил Украины сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк на своей странице в Facebook.

Погибший мужчина был родом из села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

"К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины, ведь Тарас неоднократно призывался на военную службу. С оружием в руках защищал родную родину. И теперь пополнил небесный легион", – сообщил он.

На Донбассе погиб боец ВСУ.
Михаил Човганюк в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.

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