Назван хронический симптом, который остается после выздоровления от коронавируса

Одним из хронических симптомов, которые могут остается даже после выздоровления от COVID-19, является усталость.

Немало зараженных коронавирусом не выздоравливают полностью. Об этом написало CNN со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний США.

Отмечается, сотни опрошенных после выздоровления заявили о симптомах COVID-19, которые остались. Так, 35% людей сообщили об усталости. Каждый пятый зараженный в возрасте от 18 до 34 лет без каких-либо других хронических заболеваний сказал, что так и не выздоровел полностью.

В частности,один из тех, кто болел COVID-19, Крис Куомо по состоянию на август уже несколько месяцев борется с симптомами. По словам мужчины как причину того, что он не полностью выздоровел, указали миалгичний энцефаломиелит.

"У меня туман мозга, который не пройдет. У меня началась клиническая депрессия, не является грустью", – пояснил сказал Куомо.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко пояснил, что инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни.