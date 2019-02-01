Названны факты злоупотреблений Аласании на ''Суспільному'': опубликован документ

Профсоюз Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) сообщил о фактах злоупотреблений со стороны Зураба Аласании. Среди них — многочисленные нарушения трудового законодательства, хищение средств, огромные зарплаты и премии для руководства и мизерные зарплаты без надлежащих надбавок для простых работников. Также речь идет о кумовстве и назначении лиц без надлежащего образования и квалификации.

Об этом говорится в письме Первичной организации ПАО "НОТУ" Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий в адрес председателя Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ" Татьяны Лебедевой, который опубликовал ZIK.

Как сказано в документе, общественными организациями изучены и переданы Всеукраинскому профсоюзу резонансные материалы о незаконности масштабного увольнения наемных работников ОАО "НОТУ" весной 2017 года.

Зураб Аласания "Радио Свобода"

"Также общественные организации бьют тревогу по поводу массового нарушения в компании трудовых прав. А именно:

- назначения на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур;

- кулуарных назначений приближенных к руководству лиц, что прослеживается в деятельности более 50 человек, переведенных вслед за О. С. Диевым с Минагрополитики в ПАО "НОТУ", которые "мигрировали" в компанию как его близкие лица;

- установления незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривен (протокол №16 "Об установлении премий председателю и членам правления ПАО "НОТУ" от 8 ноября 2017 года);

- установления незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, в частности, выплаты премии председателю правления ПАО "НОТУ" Аласании в размере трех должностных окладов (230400,00 грн)", — указано в письме.

В нем также сообщили, что уже открыт ряд уголовных производств. "Первым заместителем генерального прокурора Украины зарегистрировано уголовное производство 42018000000001942 и № 42018000000001943 по части 4 статьи 191 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины:

- следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве расследуется уголовное производство №12018100000000596 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО "НОТУ" при проведении тендеров на закупку телевизионного и аудиовизуального оборудования, стоимость которых была значительно завышена (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины);

- 10 августа 2018 года в Реестре уголовных производств зарегистрировано производство №42018000000001943 по факту злоупотребления служебным положением (по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 364)", — перечисляется в документе.

В письме указывается, что данное уголовное производство от 10 августа 2018 года в отношении заместителя исполнительного директора — программного директора Юровской Д. Ю. наглядно подтверждает, что правонарушение в ПАО "НОТУ" осуществляются под прикрытием и по согласованию с руководством ПАО "НОТУ". "Юровская Д. Ю. при оформлении на указанную должность (октябрь 2017 года) еще не могла физически иметь высшего образования соответствующего направления, а согласно спискам абитуриентов, была зачислена в КНУ имени Тараса Шевченко в 2015 году на направление: 6.030301 журналистика, специальность: 8.03030101 журналистика, факультет Институт журналистики, заочная форма обучения", — говорится в документе.

Всеукраинский профсоюз, общественные организации и народные депутаты Украины уже обратились в правоохранительные органы и по другим фактам злоупотреблений в ПАО "НОТУ", поскольку в противовес многомиллионным хищениям и назначениям премий в сотни миллионов гривен, циничному хищению средств международной технической помощи обычные журналисты и операторы получают только оклады (без выслуги и интенсивности) от 5000 до 9000 гривен. "И только "избранные", но и те – если "будет воля" правления — получают небольшие премии", — подчеркивается в документе.

Резонансными являются и недавние решения правления ПАО "НОТУ". Речь идет о протоколах заседаний правления ПАО "НОТУ" № 76 от 20 сентября 2018 года (о прекращении выплат зарплат работникам ПАО "НОТУ" с аргументацией якобы отсутствия для этого бюджетного финансирования) и № 77 от 24 сентября (о начислении премий руководству ПАО "НОТУ"). Они есть на интернет-сайте компании. И между этими решениями — всего три рабочих дня.

Согласно документу, украинское сообщество (и не только медийное) беспокоит непрофессиональное осуществление управления компанией правлением ПАО "НОТУ" и незаконно созданным исполнительным директоратом.

"Ведь реформа общественного вещания была и есть одним из главных обязательств Украины не только перед обществом, но и перед Советом Европы и Соединенными Штатами Америки на пути становления и развития демократии и свободы слова в Украине. Доводим до вашего сведения, что письма о коррупционных правонарушенях в ПАО "НОТУ" также направлены в Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, поскольку "вымывание" средств международной технической помощи правлением ПАО "НОТУ" под руководством Аласании, хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных правительством США", — сообщили в письме.

В нем также напомнили о наиболее вопиющих нарушениях. Согласно проекту № 3441-02, срок действия до 31 марта 2020 года — из выделенных правительством США $6,150 млн $2,882 млн списано на: аренду офисов, услуги связи, транспортные и гостиничные услуги. Одним из исполнителей является ТО "Центр "Эйдос", в учредителях которой — члены Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ";

- по проекту № 3068-01, срок действия — до 24 ноября 2018 года из выделенных $4,552 млн списаны на оборудование, мебель, путешествия и конференции $1,056 миллиона. Одним из исполнителей списания указанных средств является ТО "Интерньюз-Украина", которая имеет непосредственное отношение к руководству ПАО "НОТУ";

- по проекту № 2660-18 "Украинский медийный проект", выделено $20 750 млн средств правительства США. Согласно акту выполненных работ, более полумиллиона долларов США потрачено на надлежащую организацию бухгалтерии, ведение трудовых книжек, начисление зарплат. Исполнителем является ряд общественных организаций, среди которых — ТО "Общественное телевидение", учредителем которой является и председатель правления ПАО "НОТУ" Аласания", — перечислили нарушения в документе.

Там подчеркнули, что финансовые махинации и списания средств правительства США причастными к руководству и членам Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ" лицами происходило и по другим проектам: реестр. № D-000386 — 2999963 канадских долларов, реестр № AID-121-А-11-00002 — $600 тысяч. А при содействии Благотворительного Фонда "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины" выделено больше всего средств на создание контента, а именно, более $1 миллиона.

Новости Наблюдательный совет НОТУ уволили Аласанию

Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается отчетом Аудита Национальной общественной телерадиокомпании Украины за период с 19 января 2017 по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг", говорится в письме.

Попытки скрыть отрицательные результаты финансовой деятельности проводятся через решение правления и Наблюдательного совета ПАО "НОТУ":

- создана рабочая группа, в состав которой включены представители организаций, которые предоставляли средства и осуществляли аудит (USAID, "Эрнст энд Янг" и другие);

- утвержден незаконный документ — Устав обособленного подразделения по аудиту, в структуре ПАО "НОТУ" (протокол № 23 от 19.09.2018 года)", — говорится в документе.

При этом, по указанным фактам уже подано заявление в МВД относительно противоправных действий должностных лиц ПАО "НОТУ" и внесены сведения в ЕРДР.

"Также, как вам известно, по результатам публикации на международной конференции "Независимый и финансово стабильный Общественный вещатель — неотъемлемая часть демократического общества" фактов хищения бюджетных ассигнований, неэффективности финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НОТУ" и хищения средств международных финансовых организаций, было направлено письмо с соответствующими материалами для последующего создания Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики совместной рабочей группы по изучению ситуации", — написали в письме и попросили проинформировать, осуществлял ли Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" проверку приведенных фактов коррупции в ПАО "НОТУ", и какие меры уже были приняты.

В документе сообщили, что уже есть реакция Президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушениях со стороны руководства ПАО "НОТУ". Она проинформировала о начале проверки и расследовании этих коррупционных фактов мониторинговым комитетом по коррупции и Секретариатом GRECO. Указанные материалы также направлены генеральному секретарю Совета Европы".

Письмо о нарушениях Аласании ZIK

Письмо о нарушениях Аласании ZIK

Письмо о нарушениях Аласании ZIK

Письмо о нарушениях Аласании ZIK

Письмо о нарушениях Аласании ZIK

Как сообщал OBOZREVATEL, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно отстранил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания. Временным главой Общественного вещания выбрали Николая Чернотицкого.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!