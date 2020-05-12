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12 мая • обновлено в 04:27
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Названа простая загадка Эйнштейна, которую не все могут разгадать

1.1т
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По одной из легенд всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн задавал определенную загадку при подборе себе ассистентов.

Также якобы автор "Алисы в Стране чудес" Льюис Кэрролл тоже любил загадывать эту задачку. ОБОз публикует текст этой головоломки:

"На улице стоят пять домов. Англичанин живет в красном доме. У испанца есть собака. В зеленом доме пьют кофе. Украинец пьет чай. Зеленый дом стоит сразу справа от белого дома. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток. В желтом доме курят Kool. В центральном доме пьют молоко. Норвежец живет в первом доме. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису. В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool. Тот, кто курит Lucky Strike, пьет апельсиновый сок. Японец курит Parliament. Норвежец живет рядом с синим домом.

Каждый из домов покрашен в отдельный цвет, в каждом доме живет представитель отдельной национальности, у каждого – свой питомец, своя любимая марка сигарет и напиток.

Вопрос: Кто пьет воду? Кто держит зебру?"

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Иллюстрация

Ответ можно узнать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ха-ха, какой к черту украинец, там датчанин был! Вот брехуны
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не угадал,загадка конечно странная причем япошка к зебрам не понятно
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Наверное негр какой ни будь пьет воду и держит зебру))))
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