Названа возможная причина повторного заражения коронавирусом

Высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

Это доказали ученые Массачусетской больницы общего профиля в США, пишет lenta.ru со ссылкой на статью в научном журнале Cell.

Исследователи изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

Герминативные центры представляют собой структуры, возникающие в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Ключевую роль в образовании герминативных центров играют вспомогательные Т-клетки. Выяснилось, что при тяжелом течении COVID-19 вспомогательные клетки не формируются. Причиной этого являются высокие уровни цитокинов – сигнальных молекул, участвующих в иммунном ответе. В тяжелых случаях COVID-19 было обнаружено огромное количество цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры.

Это означает, что, хотя антитела могут защищать людей в течение относительно короткого времени, некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 и не один раз. Впрочем, это не повлияет на эффективность вакцин, которые не вызывают всплеск цитокинов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, врач скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко второй раз заболела коронавирусом. После первого случая она выздоровела два месяца назад.

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